Все открытки для поздравлений

Выбрав подходящую красивую открытку на нашем портале и вписав придуманный Вами текст, Вы сможете отправить эту персональную открытку в WhatsApp без регистрации или на email (необходимо подтвердить email). Сделать открытку онлайн очень просто, и не нужно никаких специальных знаний. Вы можете добавить на открытку не только текст, но и Вашу фотографию или логотип Вашей компании. Вы можете легко сделать и отправить такую открытку даже с мобильного телефона
С древнейших времен люди поздравляют друг друга с праздниками и придумывают, как сделать это оригинальнее. Сегодня, эта традиция актуальна. Но времена меняются, и сейчас существует много новых технологических возможностей для поздравления, которые предоставляет наш сервис абсолютно бесплатно. Если раньше Ваша открытка могла затеряться на почте, и срок доставки никто не гарантировал, то сегодня есть много технологичных способов доставить открытку мгновенно.
Как известно, почтовая открытка, означает – “открытое письмо”. Когда мы отправляем открытку, мы отправляем частичку своей души. Открытка - это не просто кусочек бумаги с изображением на лицевой стороне и местом для пожеланий на обратной. Это способ передать свои чувства, выразить радость, поддержку или просто сказать "я думаю о тебе".
История открыток уходит вглубь времени, и каждая страна претендует на свою часть этого наследия. Китай с его маленькими позитивными карточками у дверей, Франция с упоминаниями о почтовых альманахах, Великобритания с первой известной самодельной открыткой - все они вносят свой вклад в историю этого прекрасного способа общения.
Первая почтовая карточка была выпущена в Австро-Венгрии в 1869 году, а во время франко-прусской войны идея иллюстрированных карточек была оперативно воспринята коммерсантами, послужив началом распространения этой традиции по всему миру.
История открыток - это история теплых поздравлений и особенных моментов. Первая промышленная открытка, задуманная Генри Коулом с изображением его семьи и созданная художником Джоном Хосли, сразу же завоевала сердца и стала объектом гордости для семьи Коулов. Несмотря на критику со стороны некоторых, эта открытка продолжала пользоваться огромной популярностью, выставляясь в любом случае и вызывая интерес ещё спустя несколько лет.
В России традиция отправлять открытки возникла в конце XIX века, когда лучшие художники, печатники и фотографы творили чудеса, создавая прекрасные поздравления с наступающим Новым годом. Они украшались теснением, серебряной и золотой фольгой, символизируя пожелания счастья и успеха.
Много лет были популярны открытки с изображением местных достопримечательностей. И все кто посещал данный город старался отправить родным и близким такую открыточку, а одну оставить на память себе.
В советские времена отправка открыток с поздравлениями к праздникам стала очень популярной традицией. На почте можно было найти в продаже разнообразные и красочные открытки на любой вкус, женщине , мужчине и даже ребенку "C Новым годом", "С Днем рождения!", "Днем Победы" и даже с "1 мая!", которые получатели затем бережно хранили в специальных связках и пересматривали всей семьей.
В наши дни в моду вошли, открытки , сделанные вручную (handmade). Это уникальные творения, созданные ограниченным тиражом специально для особых случаев и праздников. Такие открытки обычна дарят лично, не отправляют по почте.
Кроме этого в наше эпоху цифровых технологий бумажные открытки уступают место более современным способам поздравлений через СМС, мультимедийные сообщения и электронные картинки в мессенджерах. На многих сайтах можно скачать открытку, а благодаря нашему сайту, вы можете создать и моментально отправить превосходную открытку бесплатно, поддерживая традицию заботы и внимания к своим близким. Такая открытка будет доставлена мгновенно и обязательно порадует получателя!
Не смотря на все изменения, открытки сохраняют свою важность. Они не только продолжают дарить радость и улыбки, но и являются своего рода мостом, соединяющим людей на всех уголках земли. Отправить открытку - это как послать кусочек тепла и света в чужой мир, создавая связь, которая приносит радость не только получателю, но и отправителю.
На нашем сайте Вы можете отправить открытку в WhatsApp или на email. При отправке на email Вы можете воспользоваться функцией отложенной отправки, выбрав нужную Вам дату и время. Благодаря этой функции, открытка автоматически будет отправлена, именно в тот момент, который Вы запланируете. Убедиться, что получатель получил и прочитал открытку, Вы сможете, отслеживая статус прочтения на нашем сайте. Это лишь небольшая часть возможностей, которые доступны на нашем сайте, чтобы сделать процесс поздравления легче и приятнее. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, Вы сможете создать оригинальную открытку очень легко и быстро. Для пользования нашим сервисом не нужно никаких специальных знаний или обучения.
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