Вход / Регистрация
Добро пожаловать на портал онлайн приглашений и поздравлений
  • Выберите открытку, добавьте текст и фото (или логотип).
  • Отправьте созданную открытку на email или WhatsApp.
  • Используйте Wish-list, опросник, обмен сообщениями, фото и видео в созданном приглашении.
Всего несколько минут и готово!!!
Отправить открытку
Отправить приглашение
Выбрать открытку
Отзывы

Андрей, Тула

Сестру очень впечатлило мое поздравление , созданное на вашем сайте. А я потратил на него всего 3 минуты , добавил нашу фотографию, свой поздравительный текст и отправил сестре. Спасибо!

Настя, Москва

Благодарю сервис invitizer.ru – первый раз всю жизнь получила подарки , которые хотела. Если честно, всегда стеснялась сказать , какой подарок хочу, а на сайте через wish-list все указала, друзья выбрали кто и что купит. Очень круто и очень удобно!!! Еще раз спасибо!

Елена, Москва

Создала на сайте красивую открытку со своим фото и текстом и отправила через приложение WhatsApp. Реально очень креативно и удобно. Огромное спасибо за такие возможности !!!

Ольга, Санкт Петербург

Приглашала на ДР через invitizer, все гости отметили, как круто, просто  и удобно получилось.Не нужно всех обзванивать, знаешь сколько человек придет, попросила ответить кто и какие напитки, блюда предпочитает, внесла желаемые подарки. Очень довольна! Друг сразу же через сайт пригласил всех и на свое День рождения!!!

Иван, Новомосковск

Это просто огонь!!! Просто вносите какие подарки хотите получить в wishlist и все! Никаких носков с симпсонами в подарок!!!всем рекомендую! Огромное спасибо создателям сайта!!!

Катя, Москва

Приглашали на день рождения ребенка. Все очень удобно сделано, легко посчитать количество взрослых и детей, указали какие подарки , в последний момент пришлось менять место проведения – через сайт всем сообщили. Звонить пришлось только одному человеку. Сервис 21-го века

Александр, Чебоксары

Я и не думал, что можно так современно сделать процесс приглашения на новоселье. Искал обычное приглашение, а в итоге сделал все через ваш сайт. Все очень просто, все в одном месте и не надо долго искать, адрес и т.д. , так как можно указать место на карте. Через wish-лист указал что нужно купить в квартиру в подарок! Друзья это и привезли!!!

Отправить отзыв

Идеи для праздника

Юбилей
Юбилей Идеи для празднования юбилея
Деловые
Деловые Как организовать мероприятие
Мусульманский праздник
Мусульманский праздник Важные праздники ислама
Свадьба
Свадьба Идеи, советы, подсказки
Православный праздник
Православный праздник Главные торжества в православии
Вечеринка
Вечеринка Советы как организовать яркий праздник
Новости

12 апреля День Космонавтики

Приближается 12 апреля - День космонавтики. В условиях изоляции, мы лучше можем понять что чувствуют космонавты на орбите. Мы , как и космонавты на орбите, ограничены пространством и обществом.
Некоторым из нас перенести такую ситуацию достаточно сложно. Но даже в таких условиях мы можем сделать что-то приятное для наших близких. Отправьте космическую открытку на нашем сайте,
поздравив с Днем космонавтики.

Добавьте Ваше фото или логотип на открытку

У нас на сайте Вы легко можете добавить Ваше фото или логотип на открытку и отправить ссылку на такую открытку адресату на e-mail или через приложение WhatsApp. Такое персональное поздравление приятно удивит Вашего адресата. С нами очень просто подарить массу незабываемых приятных эмоций!!!

Мы добавили возможность отправки через приложение WhatsApp

Теперь Вы можете отправить  открытку через приложение WhatsApp, а не только на email. Просто выберите понравившуюся открытку из каталога открыток ,заполните соответствующие поля и отправьте через WhatsApp.

Международный женский день

Дорогие друзья! Через несколько дней наступит первый весенний праздник - Международный женский день! Не забудьте поздравить своих любимых, мам, бабушек и других представительниц прекрасного пола, а наш сервис поможет с поздравлениями, причем совершенно бесплатно.

День Защитника Отечества

На нашем сайте Вы можете найти красивую открытку для поздравления с Днем Защитника Отечества. Поздравьте Ваших близких, коллег и знакомых при помощи нашего электронного сервиса, причем совершенно бесплатно.Так же с помощью нашего сайта Вы можете легко и удобно отправить приглашение на торжественное празднование Вашим коллегам и близким.

День ВМФ

День Военно-Морского Флота – традиционный и памятный день, который так или иначе отмечает большое количество российских семей. И это не удивительно, ведь еще с дореволюционных времен значительная часть населения была задействована в охране, обслуживании и готовности военно-морских путей и флота нашей страны.

Приморские территории России в последний июльский день и вовсе преображаются - настолько массовый характер носят официальные и народные гуляния по этому случаю. Считается, что праздник был предложен тогдашним наркомом ВМФ СССР Николаем Кузнецовым — в дальнейшем он стал Адмиралом Флота Советского Союза.

День ВМФ, в отличие от большинства профессиональных праздников, имеет официальный статус, но плавающую дату. Изначально он появился в 1939 году, благодаря Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб и отмечался 24 июля. Однако, со временем, чествование работников Военно-Морского Флота начали проводить в последнее воскресенье июля. Такой вот хороший, стабильный выходной день. Благодаря этому, между прочим, многие семьи, члены которых имели отношение к флоту, со спокойной душой начинали подготовку к празднику в субботу и могли не беспокоиться, что нужно будет бежать по рабочим делам.

В России даже простой обыватель понимает, что День военно-морского флота – день чести и славы моряков. Ежегодное празднование Дня ВМФ России традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей, а также ритуала подъёма на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания (сигнальных флагов).

Основные мероприятия (военные парады и военно-спортивные состязания) в 2017 году в этот день проходят в десяти городах на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также впервые в Средиземном море вблизи побережья сирийского Тартуса. Главным военно-морским парадом считается парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этом году уникальным станет участие в параде морской авиации.

D 2017 году во всех праздничных мероприятиях посвященных Дню ВМФ, будут учавствовать более 100 различных кораблей.

Не забывайте делиться радостью с окружающими — разошлите своим близким поздравительные открытки. Или и вовсе устройте праздничную прогулку или застолье — и распланируйте мероприятие с помощью нашего сервиса.

Виновникам торжества, которых нет возможности поздравить в этот день лично, можете послать тематическую открытку с поздравительным текстом или открытку-приглашение, в случае, если запланирована встреча на другой день.

С Днём работников печати и СМИ!

Поздравляем вас с чудесным летним праздником — Днём работников печати и СМИ! Благодаря всем, кто хочет отдать дань уважения людям, которые трудятся над изданием книг, журналов, выпусков новостей, 27 июня стало красным днём календаря. Недаром по случаю этой даты журналисты, редакторы, корректоры и представители многих других "печатных" профессий принимают подарки и приглашения на торжества, собираются за праздничным столом с родными, друзьями и коллегами.
Мы желаем вам только хороших новостей и напоминаем, что самое время отправить знакомым красочные открытки и организовать торжественный вечер для друзей и близких! Как насчёт «литературной» вечеринки в лучших традициях XIX века?

С Днём мореплавателя!

Примите наши поздравления по поводу Дня мореплавателя, который традиционно отмечают 25 июня! Эта дата стала праздничной всего несколько лет назад — в 2010 году, но уже полюбилась тысячам россиян. Недаром говорят, что День моряка — один из самых романтичных профессиональных праздников. Но совсем необязательно отправляться в море, чтобы иметь возможность отмечать этот радостный день календаря.
Мы от души поздравляем всех пользователей нашего ресурса с Днём мореплавателя и желаем ярких впечатлений, незабываемых путешествий, исполнения всех сокровенных мечтаний! Отметьте праздник в дружной компании родных и близких — и не забудьте прислать знакомым красивые открытки.

С Днём ГАИ/ГИБДД России!

Какой праздник вот уже почти 90 лет отмечают в первое воскресенье июля? Конечно же, день всех работников, которые следят за порядком на российских дорогах — День ГАИ/ГИБДД России. Мы поздравляем всех с этой датой и желаем, чтобы на вашем жизненном пути вас ждали только светлые события, знакомства с замечательными людьми и успехи во всех начинаниях!
Подарите радость своим близким и отправьте им бумажные или электронные открытки — специально для вас мы подобрали множество красивых вариантов. И пригласите друзей на праздник, а об организации не беспокойтесь — с помощью нашего сервиса можно легко запланировать и провести любую торжественную встречу!

С Днём России!

От души поздравляем вас с Днём России! В этот день, 12 июня, все мы становимся ближе друг другу, радуемся, отправляемся на торжественные гуляния, вручаем подарки родным и близким — и, конечно, принимаем самые тёплые пожелания. Пусть ваши домашние и друзья всегда будут счастливы и здоровы, дома царит атмосфера спокойствия и уюта, а все новые начинания приносят успех и вызывают восхищение окружающих!
Почему бы по поводу такого прекрасного праздника не выбраться, например, в ресторан и не исполнить несколько песен в караоке? Наш сервис поможет вам организовать любое торжество. Но даже если вы не планируете устраивать прогулку или застолье, не забудьте разослать всем-всем-всем поздравительные открытки.

Инвитайзер - ваш онлайн организатор

Удобный помощник для рассылки приглашений и поздравлений, а также для организации праздников, вечеринок, встреч и других мероприятий

О сервисе

Онлайн поздравления

Онлайн приглашения

Избранные праздники

Идеи для праздников

Инвитайзер - ваш личный помощник

Инвитайзер - простой и удобный помощник для рассылки приглашений и поздравлений, а также для организации праздников, вечеринок, встреч и других мероприятий. Более 500 красивых открыток доступны вам абсолютно бесплатно!

Поздравить друзей и близких яркими открытками

Организовать мероприятие и управлять им

Получить напоминание о важной дате

1001 совет как организовать праздник

Подключать и импортировать контакты

Открытка - лучший способ выразить чувства

Каждый день люди отправляют миллионы, открыток чтобы сделать праздник ярче или признаться в чувствам к близким людям:

Отправив открытку, можно:

Поздравить с личным или профессиональным праздником

Выразить признательность или поблагодарить

Попросить прощения

Признаться в чувствах

Пожелать что-либо

Открытки на любой случай

Мы разработали простой функционал для отправки открыток и управления рассылками

Вы можете:

Оформить открытку так как пожелаете

Установить собственное время отправки

Добавить неограниченное количество получателей

Отправить открытку удобным способом

Отслеживать статистику просмотров

И получать благодарности в ответ на ваше поздравление

Пригласительные открытки на любой случай

Вы можете:

Оформить пригласительную открытку

Разослать ее неограниченному кругу людей

Получить отклик, кто принял Ваше приглашение, а кто еще думает

Сформировать список желаемых подарков

Установить дресс-код

Общаться в чате с гостями

Получать благодарности и многое другое

Управляйте праздниками и не пропустите важные события

Быть в курсе всех праздников и не упустить важное событие.

Мы предлагаем:

Календарь самых популярных праздников в мире

Индивидуальный календарь праздников ваших друзей

Своевременные напоминания о праздниках друзей

Что нужно сделать:

Сформировать контакт-лист в личном кабинете

Указать, когда и какие праздники отмечают Ваши друзья

Получив уведомления о праздниках друзей, отправить им поздравление

Полезные советы для вечеринок и праздников

В нашей базе более 1000 идеи для проведения ярких и незабываемых праздников. Наши авторы вложили в каждую идею свой опыт и знания, которые помогут вам организовать праздник мечты.

Вы можете получить:

Практические советы для организации и проведения праздников

Сценарии вечеринок и конкурсов

Идеи для подарков

Инструкции по шагам

Зависть со стороны знакомых

О сервисе Новости Контакты Вопросы и ответы Юридическая информация Партнерам Вакансии Карта сайта
Copyright invitizer.ru. 2017-2020. Все права защищены.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СOOKIE
Наш сайт использует файлы cookie, которые позволяют сделать наш сервис более эффективным, безопасным и удобным для пользователя. Ознакомиться подробнее с политикой конфиденциальности сookie