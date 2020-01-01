Андрей, Тула
Сестру очень впечатлило мое поздравление , созданное на вашем сайте. А я потратил на него всего 3 минуты , добавил нашу фотографию, свой поздравительный текст и отправил сестре. Спасибо!
Настя, Москва
Благодарю сервис invitizer.ru – первый раз всю жизнь получила подарки , которые хотела. Если честно, всегда стеснялась сказать , какой подарок хочу, а на сайте через wish-list все указала, друзья выбрали кто и что купит. Очень круто и очень удобно!!! Еще раз спасибо!
Елена, Москва
Создала на сайте красивую открытку со своим фото и текстом и отправила через приложение WhatsApp. Реально очень креативно и удобно. Огромное спасибо за такие возможности !!!
Ольга, Санкт Петербург
Приглашала на ДР через invitizer, все гости отметили, как круто, просто и удобно получилось.Не нужно всех обзванивать, знаешь сколько человек придет, попросила ответить кто и какие напитки, блюда предпочитает, внесла желаемые подарки. Очень довольна! Друг сразу же через сайт пригласил всех и на свое День рождения!!!
Иван, Новомосковск
Это просто огонь!!! Просто вносите какие подарки хотите получить в wishlist и все! Никаких носков с симпсонами в подарок!!!всем рекомендую! Огромное спасибо создателям сайта!!!
Катя, Москва
Приглашали на день рождения ребенка. Все очень удобно сделано, легко посчитать количество взрослых и детей, указали какие подарки , в последний момент пришлось менять место проведения – через сайт всем сообщили. Звонить пришлось только одному человеку. Сервис 21-го века
Александр, Чебоксары
Я и не думал, что можно так современно сделать процесс приглашения на новоселье. Искал обычное приглашение, а в итоге сделал все через ваш сайт. Все очень просто, все в одном месте и не надо долго искать, адрес и т.д. , так как можно указать место на карте. Через wish-лист указал что нужно купить в квартиру в подарок! Друзья это и привезли!!!
12 апреля День Космонавтики
Приближается 12 апреля - День космонавтики. В условиях изоляции, мы лучше можем понять что чувствуют космонавты на орбите. Мы , как и космонавты на орбите, ограничены пространством и обществом.
Некоторым из нас перенести такую ситуацию достаточно сложно. Но даже в таких условиях мы можем сделать что-то приятное для наших близких. Отправьте космическую открытку на нашем сайте,
поздравив с Днем космонавтики.
Добавьте Ваше фото или логотип на открытку
У нас на сайте Вы легко можете добавить Ваше фото или логотип на открытку и отправить ссылку на такую открытку адресату на e-mail или через приложение WhatsApp. Такое персональное поздравление приятно удивит Вашего адресата. С нами очень просто подарить массу незабываемых приятных эмоций!!!
Мы добавили возможность отправки через приложение WhatsApp
Теперь Вы можете отправить открытку через приложение WhatsApp, а не только на email. Просто выберите понравившуюся открытку из каталога открыток ,заполните соответствующие поля и отправьте через WhatsApp.
Международный женский день
Дорогие друзья! Через несколько дней наступит первый весенний праздник - Международный женский день! Не забудьте поздравить своих любимых, мам, бабушек и других представительниц прекрасного пола, а наш сервис поможет с поздравлениями, причем совершенно бесплатно.
День Защитника Отечества
На нашем сайте Вы можете найти красивую открытку для поздравления с Днем Защитника Отечества. Поздравьте Ваших близких, коллег и знакомых при помощи нашего электронного сервиса, причем совершенно бесплатно.Так же с помощью нашего сайта Вы можете легко и удобно отправить приглашение на торжественное празднование Вашим коллегам и близким.
День ВМФДень Военно-Морского Флота – традиционный и памятный день, который так или иначе отмечает большое количество российских семей. И это не удивительно, ведь еще с дореволюционных времен значительная часть населения была задействована в охране, обслуживании и готовности военно-морских путей и флота нашей страны.
Приморские территории России в последний июльский день и вовсе преображаются - настолько массовый характер носят официальные и народные гуляния по этому случаю. Считается, что праздник был предложен тогдашним наркомом ВМФ СССР Николаем Кузнецовым — в дальнейшем он стал Адмиралом Флота Советского Союза.
День ВМФ, в отличие от большинства профессиональных праздников, имеет официальный статус, но плавающую дату. Изначально он появился в 1939 году, благодаря Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб и отмечался 24 июля. Однако, со временем, чествование работников Военно-Морского Флота начали проводить в последнее воскресенье июля. Такой вот хороший, стабильный выходной день. Благодаря этому, между прочим, многие семьи, члены которых имели отношение к флоту, со спокойной душой начинали подготовку к празднику в субботу и могли не беспокоиться, что нужно будет бежать по рабочим делам.
В России даже простой обыватель понимает, что День военно-морского флота – день чести и славы моряков. Ежегодное празднование Дня ВМФ России традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей, а также ритуала подъёма на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания (сигнальных флагов).
Основные мероприятия (военные парады и военно-спортивные состязания) в 2017 году в этот день проходят в десяти городах на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также впервые в Средиземном море вблизи побережья сирийского Тартуса. Главным военно-морским парадом считается парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этом году уникальным станет участие в параде морской авиации.
D 2017 году во всех праздничных мероприятиях посвященных Дню ВМФ, будут учавствовать более 100 различных кораблей.
Не забывайте делиться радостью с окружающими — разошлите своим близким поздравительные открытки. Или и вовсе устройте праздничную прогулку или застолье — и распланируйте мероприятие с помощью нашего сервиса.
Виновникам торжества, которых нет возможности поздравить в этот день лично, можете послать тематическую открытку с поздравительным текстом или открытку-приглашение, в случае, если запланирована встреча на другой день.
С Днём работников печати и СМИ!
Поздравляем вас с чудесным летним праздником — Днём работников печати и СМИ! Благодаря всем, кто хочет отдать дань уважения людям, которые трудятся над изданием книг, журналов, выпусков новостей, 27 июня стало красным днём календаря. Недаром по случаю этой даты журналисты, редакторы, корректоры и представители многих других "печатных" профессий принимают подарки и приглашения на торжества, собираются за праздничным столом с родными, друзьями и коллегами.
Мы желаем вам только хороших новостей и напоминаем, что самое время отправить знакомым красочные открытки и организовать торжественный вечер для друзей и близких! Как насчёт «литературной» вечеринки в лучших традициях XIX века?
С Днём мореплавателя!
Примите наши поздравления по поводу Дня мореплавателя, который традиционно отмечают 25 июня! Эта дата стала праздничной всего несколько лет назад — в 2010 году, но уже полюбилась тысячам россиян. Недаром говорят, что День моряка — один из самых романтичных профессиональных праздников. Но совсем необязательно отправляться в море, чтобы иметь возможность отмечать этот радостный день календаря.
Мы от души поздравляем всех пользователей нашего ресурса с Днём мореплавателя и желаем ярких впечатлений, незабываемых путешествий, исполнения всех сокровенных мечтаний! Отметьте праздник в дружной компании родных и близких — и не забудьте прислать знакомым красивые открытки.
С Днём ГАИ/ГИБДД России!
Какой праздник вот уже почти 90 лет отмечают в первое воскресенье июля? Конечно же, день всех работников, которые следят за порядком на российских дорогах — День ГАИ/ГИБДД России. Мы поздравляем всех с этой датой и желаем, чтобы на вашем жизненном пути вас ждали только светлые события, знакомства с замечательными людьми и успехи во всех начинаниях!
Подарите радость своим близким и отправьте им бумажные или электронные открытки — специально для вас мы подобрали множество красивых вариантов. И пригласите друзей на праздник, а об организации не беспокойтесь — с помощью нашего сервиса можно легко запланировать и провести любую торжественную встречу!
С Днём России!
От души поздравляем вас с Днём России! В этот день, 12 июня, все мы становимся ближе друг другу, радуемся, отправляемся на торжественные гуляния, вручаем подарки родным и близким — и, конечно, принимаем самые тёплые пожелания. Пусть ваши домашние и друзья всегда будут счастливы и здоровы, дома царит атмосфера спокойствия и уюта, а все новые начинания приносят успех и вызывают восхищение окружающих!
Почему бы по поводу такого прекрасного праздника не выбраться, например, в ресторан и не исполнить несколько песен в караоке? Наш сервис поможет вам организовать любое торжество. Но даже если вы не планируете устраивать прогулку или застолье, не забудьте разослать всем-всем-всем поздравительные открытки.
Удобный помощник для рассылки приглашений и поздравлений, а также для организации праздников, вечеринок, встреч и других мероприятий
Инвитайзер - простой и удобный помощник для рассылки приглашений и поздравлений, а также для организации праздников, вечеринок, встреч и других мероприятий. Более 500 красивых открыток доступны вам абсолютно бесплатно!
Поздравить друзей и близких яркими открытками
Организовать мероприятие и управлять им
Получить напоминание о важной дате
1001 совет как организовать праздник
Подключать и импортировать контакты
Каждый день люди отправляют миллионы, открыток чтобы сделать праздник ярче или признаться в чувствам к близким людям:
Отправив открытку, можно:
Поздравить с личным или профессиональным праздником
Выразить признательность или поблагодарить
Попросить прощения
Признаться в чувствах
Пожелать что-либо
Мы разработали простой функционал для отправки открыток и управления рассылками
Вы можете:
Оформить открытку так как пожелаете
Установить собственное время отправки
Добавить неограниченное количество получателей
Отправить открытку удобным способом
Отслеживать статистику просмотров
И получать благодарности в ответ на ваше поздравление
Вы можете:
Оформить пригласительную открытку
Разослать ее неограниченному кругу людей
Получить отклик, кто принял Ваше приглашение, а кто еще думает
Сформировать список желаемых подарков
Установить дресс-код
Общаться в чате с гостями
Получать благодарности и многое другое
Быть в курсе всех праздников и не упустить важное событие.
Мы предлагаем:
Календарь самых популярных праздников в мире
Индивидуальный календарь праздников ваших друзей
Своевременные напоминания о праздниках друзей
Что нужно сделать:
Сформировать контакт-лист в личном кабинете
Указать, когда и какие праздники отмечают Ваши друзья
Получив уведомления о праздниках друзей, отправить им поздравление
В нашей базе более 1000 идеи для проведения ярких и незабываемых праздников. Наши авторы вложили в каждую идею свой опыт и знания, которые помогут вам организовать праздник мечты.
Вы можете получить:
Практические советы для организации и проведения праздников
Сценарии вечеринок и конкурсов
Идеи для подарков
Инструкции по шагам
Зависть со стороны знакомых