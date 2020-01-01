День ВМФ

День Военно-Морского Флота – традиционный и памятный день, который так или иначе отмечает большое количество российских семей. И это не удивительно, ведь еще с дореволюционных времен значительная часть населения была задействована в охране, обслуживании и готовности военно-морских путей и флота нашей страны.

Приморские территории России в последний июльский день и вовсе преображаются - настолько массовый характер носят официальные и народные гуляния по этому случаю. Считается, что праздник был предложен тогдашним наркомом ВМФ СССР Николаем Кузнецовым — в дальнейшем он стал Адмиралом Флота Советского Союза.

День ВМФ, в отличие от большинства профессиональных праздников, имеет официальный статус, но плавающую дату. Изначально он появился в 1939 году, благодаря Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб и отмечался 24 июля. Однако, со временем, чествование работников Военно-Морского Флота начали проводить в последнее воскресенье июля. Такой вот хороший, стабильный выходной день. Благодаря этому, между прочим, многие семьи, члены которых имели отношение к флоту, со спокойной душой начинали подготовку к празднику в субботу и могли не беспокоиться, что нужно будет бежать по рабочим делам.

В России даже простой обыватель понимает, что День военно-морского флота – день чести и славы моряков. Ежегодное празднование Дня ВМФ России традиционно начинается с торжественного построения личного состава флотских частей, а также ритуала подъёма на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания (сигнальных флагов).

Основные мероприятия (военные парады и военно-спортивные состязания) в 2017 году в этот день проходят в десяти городах на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также впервые в Средиземном море вблизи побережья сирийского Тартуса. Главным военно-морским парадом считается парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этом году уникальным станет участие в параде морской авиации.

D 2017 году во всех праздничных мероприятиях посвященных Дню ВМФ, будут учавствовать более 100 различных кораблей.

Не забывайте делиться радостью с окружающими — разошлите своим близким поздравительные открытки. Или и вовсе устройте праздничную прогулку или застолье — и распланируйте мероприятие с помощью нашего сервиса.

Виновникам торжества, которых нет возможности поздравить в этот день лично, можете послать тематическую открытку с поздравительным текстом или открытку-приглашение, в случае, если запланирована встреча на другой день.